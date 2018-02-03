Минобороны показало видео уничтожения причастных к гибели пилота боевиков

Минобороны России показало видео уничтожения террористов, причастных к падению Су-25 и гибели пилота в сирийской провинции Идлиб. Кадры публикует телеканал «Звезда».

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Ранее в российском оборонном ведомстве рапортовали, что район, из которого выстрелили по российскому штурмовику Су-25, был обстрелян высокоточным оружием. В Минобороны уточнили, что в результате удара было уничтожено более 30 исламистов из организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Позднее стало известно, что катапультировавшийся пилот сбитого штурмовика дал бой террористам, отстреливаясь из личного оружия — автоматического пистолета Стечкина.

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