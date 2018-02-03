Пилот сбитого Су-25 принял бой

Пилот российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии, отстреливался из личного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Канал опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину. При этом штатно в магазин вмещаются 20 патронов.

Материалы по теме В Сирии сбили российский Су-25 Пилот принял последний бой на земле и был убит

О гибели российского летчика в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб стало известно ранее, 3 февраля. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался.

Позднее район, из которого сбили Су-25, был обстрелян высокоточным оружием, уничтожены более 30 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!