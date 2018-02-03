Появилось видео обстрела боевиками российского Су-25

Появилось видео обстрела с земли российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии. Кадры публикует Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

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На ролике виден пролетающий самолет и стартующая следом ракета из переносного зенитного комплекса. Предположительно, боевую машину обстреляли боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

Ранее 3 февраля стало известно о сбитом в небе над провинцией Идлиб российском боевом самолете. В Минобороны подтвердили гибель пилота.

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