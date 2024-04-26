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19:16, 26 апреля 2024Силовые структуры

Решившего отдохнуть от службы российского военного осудили на пять лет

В Абакане осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы за уклонение решившего отдохнуть от службы военнослужащего Романа Суродина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суродин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, военнослужащий решил провести время с родственниками, поэтому не явился 15 августа 2023 года на службу. 27 ноября его разыскали сотрудники пункта отбора на военную службу.

Ранее сообщалось, что 25 апреля Абаканский гарнизонный военный суд приговорил другого военнослужащего — Рустама Даваакая — к 5,5 года лишения свободы за уклонение от службы.

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      Анна Габай
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