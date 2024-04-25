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16:45, 25 апреля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Абакане осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Рустама Даваакая за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть от исполнения обязанностей и провести время с родственниками, поэтому он не вернулся из отпуска 17 апреля 2023 года. Он пришел в военную комендатуру лишь 6 декабря.

Отмечается, что пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 11 годам лишения свободы военнослужащего Бато Жамбалова за уклонение от службы и нападение с ножом на знакомого и его сына.

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      Екатерина Кашурникова
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