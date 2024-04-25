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08:47, 25 апреля 2024Силовые структуры

Российскому военному дали 11 лет за уклонение от службы и нападение с ножом

В Забайкалье военному дали 11 лет за уклонение от службы и нападение с ножом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 11 годам лишения свободы военнослужащего Бато Жамбалова за уклонение от службы и нападение с ножом на знакомого и его сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 30 сентября 2022 года осужденный оставил место службы и уехал в Забайкальский край. Через год его задержали полицейские. Выяснилось, что 23 августа из-за личной неприязни мужчина изрезал ножом на знакомого. Он хотел расправиться с ним, но на помощь пришел сын пострадавшего. Тогда Жамбалов нанес несколько ударов, пытавшемуся защитить отца гражданину. Пострадавших удалось спасти.

Отмечается, что военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его лишили звания «младший сержант».

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Александра Баева, уклонившегося от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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