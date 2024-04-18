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07:27, 18 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный уклонился от службы и получил шесть лет колонии

В Томске суд приговорил к шести годам колонии военного, уклонившегося от службы

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима военнослужащего Александра Баева, уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Такой срок мужчина получил по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний. Он также оштрафован на 250 тысяч рублей и лишен права три года управлять транспортными средствами.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть и 29 февраля 2023 года не явился на службу в установленный срок. 30 марта Баев добровольно вернулся, но 20 апреля он снова оставил воинскую часть. 23 августа его поймали сотрудники военной комендатуры.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного Андрея Лебедева к пяти годам колонии общего режима за отсутствие на службе почти три месяца.

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      Екатерина Кашурникова
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