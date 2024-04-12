Российского военного осудили за отсутствие на службе почти три месяца

В Абакане суд приговорил военного к 5 годам за отсутствие на службе 2,5 месяца

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного Андрея Лебедева к пяти годам колонии общего режима за отсутствие на службе почти три месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, 24 апреля 2023 года мужчина не явился на службу. 5 июля Лебедев сам пришел в военную комендатуру, поэтому его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений прекратилось.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести с половиной годам колонии общего режима за самовольные оставления части.