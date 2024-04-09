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09:42, 9 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный несколько раз уходил в самоволку и был осужден

В Абакане суд приговорил военного к 6,5 года за самовольные оставления части

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести с половиной годам колонии общего режима за самовольные оставления части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

По версии следствия, 28 июня 2023 года осужденный не явился на службу, хотя должен был это сделать по регламенту. 8 сентября его нашли военнослужащие военной комендатуры и выдали предписание о явке 14 сентября в часть. В этот день мужчина также не пришел. В октябре он прибыл в часть добровольно, но потом снова самовольно покинул ее. 13 декабря осужденный явился по вызову должностных лиц в военную комендатуру, но уже 15 декабря вновь самовольно оставил место службы. 21 февраля 2024 года он снова прибыл в военную комендатуру.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам лишения свободы за самовольное оставление части.

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