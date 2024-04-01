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07:41, 1 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный самовольно оставил место службы и был приговорен к колонии

В Омске суд приговорил военного к 5,5 года за самовольное оставление части

Фото: Globallookpress.com

Омский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам лишения свободы за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, 9 декабря 2023 года военнослужащий самовольно оставил воинскую часть, потому что не хотел исполнять свои обязанности. 6 февраля осужден был задержан в Омске.

Ранее в Абакане суд приговорил военного к пяти годам колонии общего режима за неявку на службу.

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