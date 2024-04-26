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19:10, 26 апреля 2024Моя страна

Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких

Вологодские студенты научат нейросеть распознавать рак легких на ранней стадии

Кадр: Вологодский государственный университет

Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких. Соответствующий материал публикует издание «MK.RU Вологда».

Команда студентов Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского госуниверситета (ВоГУ) представила инновационный проект на Всероссийской выставке научно-технического творчества. Известно, что научное мероприятие проходило в Вологде в рамках международного форума «Молодые исследователи — регионам».

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Суть работы ученых заключается в том, чтобы научить нейросеть распознавать на снимках злокачественные новообразования и классифицировать рак легких на ранней стадии. Точность классификации рака на тестовой выборке составила от 67 до 95 процентов — для предварительного диагноза это считается приемлемым значением. В дальнейшем результаты планируется улучшить.

Исследования проводили три студента: Сергей Смекалов, Елизавета Шувалова и Павел Смирнов, а их наставником стал кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и вычислительной техники ВоГУ Георгий Рапаков. Свою разработку юные ученые намерены предложить областному департаменту здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в деревне Малая Ченчерь Казанского района Тюменской области обнаружили редкую для этих мест рыбу.

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      Майя Пономаренко
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