Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:04, 22 апреля 2024Моя страна

Необычная рыба попала в российский регион из-за паводка

Паводок принес в тюменское село амурского вьюна

Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС

В деревне Малая Ченчерь Казанского района Тюменской области обнаружили редкую для этих мест рыбу. Амурского вьюна поймал руками местный житель, сообщает Ura.ru.

По мнению местных жителей, рыбу могло принести паводком из Казахстана. «Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — рассказал мужчина в местном чате, где обсуждали наводнение. Участники чата предположили, что это амурский вьюн — распространенная в странах Азии рыба.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области российские рыбаки поймали редкую рыбу — золотую воблу. Пост об уникальном улове, который удается поймать российском регионе раз в несколько лет, был опубликован в группе «Астраханская рыбалка и охота» в соцсети ВКонтакте.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      Польша разблокировала крупнейший пропускной пункт на границе с Украиной

      Захарова назвала ядерное оружие США в Польше легитимной целью

      Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности

      В Австрии арестовали немцев за возложение цветов в день рождения Гитлера

      Необычная рыба попала в российский регион из-за паводка

      Под Белгородом сработала система ПВО

      Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым бензином

      Названы последствия санкций против российского СПГ

      На Украине разработают доктрину страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше