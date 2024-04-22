Необычная рыба попала в российский регион из-за паводка

Паводок принес в тюменское село амурского вьюна

В деревне Малая Ченчерь Казанского района Тюменской области обнаружили редкую для этих мест рыбу. Амурского вьюна поймал руками местный житель, сообщает Ura.ru.

По мнению местных жителей, рыбу могло принести паводком из Казахстана. «Кто знает, что за вид рыбы такой вчера поймал? В Малой Ченчери выплыла, руками достал», — рассказал мужчина в местном чате, где обсуждали наводнение. Участники чата предположили, что это амурский вьюн — распространенная в странах Азии рыба.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области российские рыбаки поймали редкую рыбу — золотую воблу. Пост об уникальном улове, который удается поймать российском регионе раз в несколько лет, был опубликован в группе «Астраханская рыбалка и охота» в соцсети ВКонтакте.