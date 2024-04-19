Российские рыбаки выловили «исполняющую желания» золотую рыбу

В Астраханской области рыбаки поймали редкую золотую воблу

В Астраханской области российские рыбаки поймали редкую рыбу — золотую воблу. Пост об уникальном улове, который удается поймать российском регионе раз в несколько лет, был опубликован в группе «Астраханская рыбалка и охота» в соцсети ВКонтакте.

«Вот такая красотка попалась!», — говорится в подписи к публикации.

Тем временем в комментариях интернет-пользователи понадеялись, что рыбаки отпустили рыбу. Они напомнили о существующих традициях, а также о запрете Минсельхоза России на промышленный и любительский вылов воблы в регионе до конца года, за исключением 20 дней в году — с 20 по 30 апреля.

Представление о том, что рыба с золотистой чешуей символизирует удачу и процветание, пришло в Россию из Китая. Кроме того, в русской культуре такие рыбы ассоциируются с их исполнением желаний. Популяризации этого поверья способствовало произведение «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, который вдохновился сюжетом старинной народной сказки. Также, согласно легендам, золотой рыбе приписывают главенство косяка. Если же рыба ведет косяк на нерест, то ее тоже следует отпустить.

Ранее в США подросток из штата Флорида поймал рыбу и побил собственный рекорд. Уловом подростка стала 113-килограммовая гуаса.