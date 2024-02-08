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11:08, 8 февраля 2024Из жизни

17-летний заядлый рыбак выловил 113-килограммовую рыбу

Fox News: в США подросток поймал 113-килограммовую гуасу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Patrick O'Neill / Globallookpress.com

В США подросток из штата Флорида поймал гигантскую рыбу и побил собственный рекорд. Об этом сообщает Fox News.

17-летний Айзек Фрэнсис рыбачил вместе с друзьями на пляже в городе Сарасота, когда выловил самую крупную в своей жизни рыбу. Благодаря помощи товарищей ему удалось подтащить улов к берегу. Им оказалась 113-килограммовая гуаса.

Как рассказал отец Фрэнсиса, сын назвал улов удачей. Однако, по словам родственника, подросток с раннего возраста был заядлым рыбаком и смог выловить огромную рыбу благодаря многолетнему опыту рыбалки.

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Гуаса, или тигровый малоглазый групер, — крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Представители этого вида в основном живут среди рифов на глубине от 5 до 50 метров. Взрослые особи достигают 2,5 метра в длину и весят около 180 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбаки выловили из моря несколько гигантских кальмаров. Каждый из них весил около пяти килограммов.

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      Алиса Удовик
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