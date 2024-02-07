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13:18, 7 февраля 2024Из жизни

Рыбаки выловили редких гигантских кальмаров

Bangkok Post: в Таиланде рыбаки выловили пять гигантских кальмаров

Фото: Michael Fiala / Reuters

У берегов провинции Краби, Таиланд, рыбаки выловили из моря несколько гигантских кальмаров. Об этом сообщает Bangkok Post.

Рыбаки поймали четыре или пять кальмаров, каждый из которых весил около пяти килограммов. Точное название вида огромного моллюска неизвестно, но местные жители называют его «китайский кальмар».

Такие моллюски редко встречаются в Краби и потому пользуются там огромной популярностью. Как отметил сотрудник департамента рыбного хозяйства провинции, сообщения о поимке «китайских кальмаров» поступают лишь раз в три-пять лет. Моллюсков продали по 100 бат (255 рублей) за килограмм.

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По словам сотрудника департамента, внезапное появление гигантских кальмаров у побережья Карби может свидетельствовать об увеличении биоразнообразия в связи с сезонным прекращением рыболовства в этом районе. Он также не исключил, что кальмары могли мигрировать из-за подводной вулканической активности.

Ранее в США рыбак в одиночку поймал акулу весом 544 килограмма. По словам мужчины, для ловли он использовал «самую крупную наживку из всех возможных» — голову 36-килограммового желтоперого тунца.

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      Алиса Удовик
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