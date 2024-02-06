Рыбак в одиночку поймал огромную 544-килограммовую акулу

The Miami Herald: в США рыбак поймал 544-килограммовую белую акулу

В США рыбак в одиночку выловил акулу весом 544 килограмма. Об этом сообщает The Miami Herald.

Блейн Кенни, владелец компании, предлагающей аренду экипировки для ловли акул, поймал гигантскую хищную рыбу во время рыбалки на пляже острова Санта-Роза, штат Флорида. По словам рыбака, для ловли он использовал «самую крупную наживку из всех возможных» — голову 36-килограммового желтоперого тунца. Вечером 30 января он вместе с деловым партнером устроился на пляже, а утром следующего дня леска его удочки внезапно натянулась.

Кенни начал наматывать леску катушку, но рыба не поддавалась. Рыбаку потребовался час, прежде чем он смог самостоятельно подтащить улов к берегу. Оказалось, что он поймал огромную белую акулу длиной не менее 3,6 метра и весом около 544 килограммов. «Об этом дне Блейн мечтал с тех пор, как забросил свою первую наживку», — утверждает товарищ Кенни.

Вскоре после поимки мужчина освободил акулу от крючка и отпустил ее. Кенни заявил, что не может описать словами ту радость, которую испытал от поимки белой акулы.

Ранее сообщалось, что в США инструктор по рыбной ловле поймал на удочку крупного сома весом почти 30 килограммов и установил новый рекорд штата Техас. Мужчина получил сразу несколько наград.

