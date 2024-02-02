Мужчина поймал рекордно крупного сома весом почти 30 килограммов

В США мужчина выловил сома весом 28 килограммов и побил рекорд Техаса

В США инструктор по рыбной ловле поймал на удочку крупного сома весом почти 30 килограммов и установил новый рекорд штата Техас. Об этом сообщает Fox Weather.

Удача улыбнулась Рикардо Гарзе во время рыбалки в озере Фэлкон 15 января. Ему удалось выловить крупного сома, длиной 115,5 сантиметра и весом более 28 килограммов. Результат оказался лучшим в штате.

Мужчина получил сразу несколько наград. Он установил новый рекорд озера Фэлкон по ловле сома, поймал самую крупную рыбу, а также получил приз как рыбак, поймавший и отпустивший самый внушительный улов. Кроме того, его наградили призом «Выдающийся рыболов» от природоохранного департамента штата Техас.

Обыкновенный сом — самая крупная рыба в Техасе. Если рыболов ее поймал, это фиксируется в качестве спортивного достижения. Обычно в штате ловят сомов весом от 10 до 20 килограммов, однако встречаются особи весом до 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что мальчик из Великобритании поймал огромного сома во время поездки в Испанию и установил новый рекорд Европы. Обладателем нового достижения стал 11-летний Джошуа Дэвенпорт.