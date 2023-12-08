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19:57, 8 декабря 2023Из жизни

11-летний мальчик поймал огромного сома и установил новый рекорд Европы

11-летний мальчик из Великобритании поймал сома весом 69 кг и установил рекорд

Фото: Pxhere

Мальчик из Великобритании поймал огромного сома во время поездки в Испанию и установил новый рекорд Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

Обладателем нового достижения стал 11-летний Джошуа Дэвенпорт из графства Западный Суссекс. Ему удалось выловить рыбу весом 69 килограммов в реке Эбро. Это является рекордом Европы по ловле пресноводной рыбы среди мальчиков.

Мать ребенка рассказала, что он 25 минут боролся с сомом, прежде чем сумел вытащить его на мелководье. «Джошуа схватил удочку и буквально сражался с сомом. Удилище все изогнулось и было ясно, что рыба большая. […] Когда он увидел сома, он просто не мог поверить, насколько он огромный. Чтобы поднять его, потребовались усилия Джоша и еще трех взрослых мужчин», — рассказала британка.

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Она также добавила, что сын — страстный любитель рыбалки и поймал уже «более тысячи рыб». Женщина сказала, что первого сома мальчик поймал в шесть лет, рыба весила 10 килограммов.

Ранее сообщалось, что рыбак из США выловил огромного миссисипского панцирника и побил мировой рекорд, державшийся с 1951 года. Крупную рыбу поймал Арт Уэстон из штата Кентукки в техасском водохранилище Сэма Рейберна.

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      Никита Савин
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