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19:02, 20 июля 2026Наука и техника

В США раскрыли боевую нагрузку американского «аналога Су-57»

19FortyFive: Истребитель F-15EX может нести 12 ракет класса «воздух-воздух»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: John Keeble / Getty Images

Американский истребитель F-15EX Eagle II, который иногда называют аналогом российского Су-57, может нести до 12 ракет класса «воздух-воздух». Боевую нагрузку самолета раскрыли в публикации 19FortyFive.

Издание напомнило, что Eagle II получил 23 точки для подвески вооружения и оборудования, однако не все узлы можно использовать для установки ракет. Часть точек подвески используют для дополнительных топливных баков и прицельных контейнеров.

Отмечается, что модернизированный F-15EX может нести ракеты на точках подвески, которые не использовали на F-15 прошлых модификаций. Подвеска вооружения на точки 1 и 9 могла привести к вибрациям, однако использование цифровой системы управления позволило избежать этого явления. В арсенал F-15EX может входить до 12 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

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Ранее в июле стало известно, что F-15EX использовали в качестве ведомого для беспилотника MQ-28. Дрон и пилотируемый самолет отрабатывали взаимодействие в ходе учений Valiant Shield 26.

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