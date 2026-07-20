Останки кита возрастом в миллионы лет нашли на юге России

Останки кита возрастом в несколько миллионов лет нашли в Дагестане

Останки кита возрастом как минимум в несколько миллионов лет нашли в районе Избербаша в Дагестане, рассказал aif.ru главный хранитель Палеонтологического музея имени Ю.А.Орлова Константин Тарасенко.

Экспедиция из шести человек длилась 15 дней. «Мы ехали с конкретной целью — посмотреть все геологические разрезы, в том числе в районе Дербента, Дагестанских огней, Избербаша. В Избербаше нашли слой, который оказался наиболее перспективным, стали с ним работать», — рассказал Тарасенко.

По его пояснению, основная сложность заключалась в том, что фрагменты костей находились в толще плотного ракушечника, состоящего из раковин и скелетов других животных. Такая масса получается словно зацементированной — кости нужно выпиливать с помощью циркулярной болгарки, выбивать геологическими молотками, зубилами, при этом делать все крайне аккуратно и бережно. «Конечно, это очень сложная и филигранная работа. Много времени уходит на то, чтобы оконтурить, выпилить из камня фрагменты скелетов, провести полевой этикетаж, проклеить и упаковать находки», — уточняет Тарасенко.

Но в итоге, помимо отдельных костей скелета кита — фрагмента челюсти, плечевых костей, позвонков — были найдены и иные кости, которые еще предстоит идентифицировать. Палеонтолог добавил, что в основном на территории современного Дагестана обитали цетотеревые киты — они были небольшого размера, до 4-5 метров, и чем-то похожи на современных серых китов.

В Национальном музее имени Тахо-Годи отметили, что кости кита останутся в республике, пополнив музейный фонд.

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