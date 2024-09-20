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15:17, 20 сентября 2024Моя страна

Редкий череп нашли на берегу реки в России

В Карачаево-Черкесии обнаружили череп зубастого кита

Фото: Claire H. / Wikipedia

На берегу реки Кубань рядом с Черкесском (Карачаево-Черкесия) обнаружили необычный череп, который, как выяснили ученые, принадлежит зубастому киту. Об этом сообщает «Царьград».

Артефакт нашли в 2023 году, и теперь специалистам удалось выяснить его происхождение — это останки вымершего зубастого кита Eurhinodelphinidae. Ученые считают, что особь была небольшой, около метра в длину.

Это первая достоверная находка морских млекопитающих на территории Карачаево-Черкесской республики.

Ранее сообщалось, что в коллекции Кроноцкого заповедника в ходе инвентаризации обнаружили череп медведя редкого размера. Происхождение черепа длиной и шириной 72,4 сантиметра неизвестно. По мнению специалистов, если бы его добыли на охоте, то он попал бы в книгу охотничьих трофеев и занял бы там 11-е место.

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      Варвара Кошечкина
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