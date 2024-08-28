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16:59, 28 августа 2024Моя страна

В России нашли редкий череп

В зооколлекции Кроноцкого заповедника нашли редкий череп медведя

Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look / Globallookpress.com

В коллекции Кроноцкого заповедника в ходе инвентаризации обнаружили череп медведя редкого размера. Об этом сообщает ИА «Камчатское время».

Происхождение черепа длиной и шириной 72,4 сантиметра неизвестно. По мнению специалистов, если бы его добыли на охоте, то он попал бы в книгу охотничьих трофеев и занял бы там 11-е место среди крупнейших черепов медведей Камчатки.

В нацпарке вспомнили о черепе другого медведя, по кличке Казанова, — он в сумме измерений набрал 71,9 сантиметра. Казанова жил в Южно-Камчатском заказнике и долгие годы наводил страх на сородичей помельче.

Ранее в августе в Ишимбайском районе Башкирии медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи. «Оставил после себя раскуроченные пчелиные домики, следы когтей и печаль пасечников», — говорилось в подписи к видео.

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      Варвара Кошечкина
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