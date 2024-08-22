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19:57, 22 августа 2024Моя страна

Медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи

В Башкирии медведь решил добраться до меда и разгромил ульи

Фото: Andreas Vogel / Shutterstock / Fotodom

В Ишимбайском районе Башкирии медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как животное добралось до природного заказника и растерзало деревянные постройки. «Оставил после себя раскуроченные пчелиные домики, следы когтей и печаль пасечников», — подписали видео.

Раннее в августе озорной медведь попал в фотоловушку в Бурятии. На размещенных в сети кадрах были запечатлены медведица и два ее детеныша, которые с интересом исследовали новые места. В то же время взрослая медведица сначала изучила камни, а затем понюхала камеру.

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      Екатерина Ештокина
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