В Башкирии медведь решил добраться до меда и разгромил ульи

В Ишимбайском районе Башкирии медведь решил полакомиться медом и разгромил ульи. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash Batash.

На размещенных кадрах видно, как животное добралось до природного заказника и растерзало деревянные постройки. «Оставил после себя раскуроченные пчелиные домики, следы когтей и печаль пасечников», — подписали видео.

Раннее в августе озорной медведь попал в фотоловушку в Бурятии. На размещенных в сети кадрах были запечатлены медведица и два ее детеныша, которые с интересом исследовали новые места. В то же время взрослая медведица сначала изучила камни, а затем понюхала камеру.