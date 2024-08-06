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18:14, 6 августа 2024Моя страна

Озорной медведь попал в фотоловушку в Бурятии

Кадр: страница «БАЙКАЛ ДЕЙЛИ» во «ВКонтакте»

В Бурятии фотоловушка засняла озорных медвежат. Соответствующий материал публикует местный портал «Байкал Daily».

На размещенных в сети кадрах видно, что в фотоловушку в национальном парке «Тункинский» попали медведица и два ее детеныша, которые с интересом исследовали новые места. В то же время взрослая медведица сначала изучила камни, а затем понюхала камеру.

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«Посмотрите, один малыш спокойно исследует новое место, а второй, как всегда, балуется. Нашли проказника?» — подписали видео сотрудники нацпарка.

В июле сообщалось, что в Хакасии обнаружили редкое краснокнижное животное, которое считалось исчезнувшим в республике. Работники государственного природного заказника федерального значения «Позарым» нашли на территории заповедника дикого кота манула. Зверька зафиксировала фотоловушка.

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      Карина Черных
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