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15:36, 29 июля 2024Моя страна

Считавшееся исчезнувшим животное обнаружили в российском регионе

Заповедник «Хакасский» подтвердил обитание исчезнувшего в регионе манула

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Хакасии обнаружили редкое краснокнижное животное, которое считалось исчезнувшим в республике. Об этом сообщил директор государственного природного биосферного заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, передает РИА Новости.

По его словам, работники государственного природного заказника федерального значения «Позарым» нашли на территории заповедника краснокнижного дикого кота манула. Зверька зафиксировала фотоловушка.

«Мы будем выходить с ходатайством с тем, чтобы внести изменения в Красную книгу Республики Хакасия об изменении статуса с "вероятно исчезнувшего" вида на "крайне редкий"», — отметил Непомнящий.

Директор Хакасского заповедника заявил, что считает большой удачей подтверждение обитания манула в республике. Он также обратил внимание на роль природоохранных работ, благодаря которой дикому коту стало комфортнее жить в Хакасии, в том числе из-за увеличения. кормовой базы.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Новосибирска родились 12 котят манула. Две самки дали потомство с разницей в пять дней в апреле: у одной появилось на свет пятеро детенышей, а у другой — семеро. Прогулка подросших котят дикой кошки попала на видео

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