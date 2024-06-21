Прогулка подросших котят манула из зоопарка Новосибирска попала на видео

Подросшие котята манула из зоопарка Новосибирска прогулялись и попали на видео

Котята манула, родившиеся весной этого года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, подросли и все чаще выходят на прогулку из своего убежища. Видеозапись, на которой оказались запечатлены будни маленьких хищников, опубликовал Telegram-канал зоосада.

На размещенном ролике можно увидеть, как один из детенышей семейства кошачьих крадется по вольеру, озираясь по сторонам. В другом кадре он выглядывает из своего домика и выпрыгивает наружу. Также на видеозаписи видно неполное потомство манулов, сидящее возле своего логова, а в следующем отрывке — котята следуют за матерью.

В новосибирском зоосаде напомнили, что 12 котят манула появились на свет в апреле. Одна самка принесла потомство из пяти малышей, другая — из семи. В первые недели детеныши находились в домиках с мамами, но теперь часто гуляют на улице.

При рождении вес манула составляет всего 100 грамм, а к двум месяцам увеличивается в 10 раз. Цвет глаз у этих животных меняется с возрастом: изначально у молодых манулов они ярко-голубого цвета, затем они становятся зелеными, а потом желтыми.

Заместитель директора зоопарка Ольга Шило отметила, что манулы остаются редким видом для зоопарков. Она пояснила, что не все учреждения берутся работать с этими хищниками, поскольку для их долгой жизни и успешного размножения необходимо создать особые условия проживания. «Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в содержании манулов. При этом рождение каждого котенка для нас является событием и большой радостью», — заключила она.

Ранее в Краснодарском крае новорожденный котенок переднеазиатского леопарда впервые вышел на прогулку с мамой. Редкими кадрами первых шагов детеныша в просторном вольере поделился Центр восстановления леопарда на Кавказе.

