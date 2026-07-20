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19:03, 20 июля 2026Путешествия

Туристка потеряла сознание после падения с квадроцикла в Японии и впала в кому

Туристка из Гонконга потеряла сознание после падения с квадроцикла в Японии и впала в кому
Алина Черненко

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Пожилая туристка из Гонконга потеряла сознание после падения с квадроцикла на японском острове Окинава и впала в кому. Об этом сообщает портал South China Morning Post.

Авария произошла в субботу, 18 июля, когда группа из шести туристов, включая 69-летнюю женщину, проходила обучение на открытой гоночной трассе в городе Наго. Китаянка случайно нажала на газ, после чего квадроцикл ускорился, потерял равновесие и перевернулся.

Пострадавшую, которая получила сильный удар по голове, доставили в больницу на вертолете. Сейчас она остается в критическом состоянии.

Ранее туристку, загоравшую на пляже Испании, переехал квадроцикл. Водитель, который доставлял товары в киоск, не заметил отдыхающую и проехал по ее груди на глазах у супруга.

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