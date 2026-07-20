Прогулявшаяся голой по Москве блогерша получила наказание

Гулявшая голой по центру Москвы блогерша Брагина оштрафована на 4 тысячи рублей

Прогулявшаяся голой по центру Москвы блогерша Анастасия Брагина получила штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» отказалась от медосвидетельствования, при том что у полицейских, как утверждается, были основания полагать, что она была под наркотиками, так как у нее была нарушена речь и изменен цвет лица, Отмечается, что при этом запах алкоголя отсутствовал.

Ранее сообщалось, что Брагина гуляла голой по городу и снимала это на видео.