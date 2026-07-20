Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 20 июля 2026Силовые структуры

Прогулка голой блогерши по Москве заинтересовала силовиков

В отношении гулявшей голой по Москве блогерши начали проверку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве российские силовики заинтересовались выходкой треш-блогерши в центре города. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, полиция начала доследственную проверку в рамках статьи Уголовного кодекса о развратных действиях. Речь идет об известной эпотажем блогерше Анастасии Брагиной. Установлено, что она гуляла голой по городу и снимала это на видео.

В частности, Брагина заходила в обнаженном виде в один из магазинов на Волоколамском шоссе. После этой выходки ее задержала полиция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»
    В России назвали условие для продолжения диалога с США
    В России на продажу выставлен очень дорогой внедорожник Toyota с уникальной опцией
    Главком ВСУ посетил одно из самых горячих направлений фронта
    Российская частная медицина попросила дать ей бензин
    Назван главный поставщик дронов ВСУ
    Россия довела до максимума импорт вина из постсоветской республики
    Топ-менеджер обчистил российский банк на миллиарды рублей
    Стармер сделал заявление перед уходом с поста премьера Британии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok