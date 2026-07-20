Прогулка голой блогерши по Москве заинтересовала силовиков

В отношении гулявшей голой по Москве блогерши начали проверку

В Москве российские силовики заинтересовались выходкой треш-блогерши в центре города. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, полиция начала доследственную проверку в рамках статьи Уголовного кодекса о развратных действиях. Речь идет об известной эпотажем блогерше Анастасии Брагиной. Установлено, что она гуляла голой по городу и снимала это на видео.

В частности, Брагина заходила в обнаженном виде в один из магазинов на Волоколамском шоссе. После этой выходки ее задержала полиция.