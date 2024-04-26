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19:08, 26 апреля 2024Наука и техника

Японская компания опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

Astroscale Japan опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

Фото: Astroscale

Японская компания Astroscale Japan опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора. Об этом сообщается на ее сайте, там же можно посмотреть фотографию.

Полученное изображение компания называет первым в мире снимком космического мусора — отработавшей верхней ступени ракеты H2A, — сделанным вблизи, с расстояния в сотни метров, в результате подлета к нему и проведения ряда маневров космического аппарата Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J).

«Беспрецедентное изображение знаменует собой решающий шаг на пути к пониманию и решению проблем, связанных с космическим мусором, что способствует прогрессу на пути к более безопасной и устойчивой космической среде», — уверены в компании.

В феврале Astroscale Japan сообщила, что спутник ADRAS-J, предназначенный для изучения космического мусора, успешно запущен ракетой Electron, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Задачи космического аппарата — сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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