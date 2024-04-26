Японская компания опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

Astroscale Japan опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

Японская компания Astroscale Japan опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора. Об этом сообщается на ее сайте, там же можно посмотреть фотографию.

Полученное изображение компания называет первым в мире снимком космического мусора — отработавшей верхней ступени ракеты H2A, — сделанным вблизи, с расстояния в сотни метров, в результате подлета к нему и проведения ряда маневров космического аппарата Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J).

«Беспрецедентное изображение знаменует собой решающий шаг на пути к пониманию и решению проблем, связанных с космическим мусором, что способствует прогрессу на пути к более безопасной и устойчивой космической среде», — уверены в компании.

В феврале Astroscale Japan сообщила, что спутник ADRAS-J, предназначенный для изучения космического мусора, успешно запущен ракетой Electron, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Задачи космического аппарата — сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.