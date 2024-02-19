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09:51, 19 февраля 2024Наука и техника

Успешно запущен японский спутник для изучения космического мусора

Японский спутник ADRAS-J для изучения космического мусора успешно запущен

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Спутник Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J) для изучения космического мусора успешно запущен ракетой Electron. Об этом сообщается на сайте компании Astroscale Japan, которая разработала космический аппарат (КА).

Созданный в интересах Японского агентства аэрокосмических исследований спутник отправлен на околоземную орбиту ракетой Electron компании Rocket Lab, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В задачи КА входит сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.

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Ранее Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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      Иван Потапов
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