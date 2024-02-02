Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:29, 2 февраля 2024Наука и техника

Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим

Японский модуль SLIM на Луне перешел в спящий режим до середины февраля

Фото: JAXA / Reuters

Японский лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает Kyodo.

В спящий режим модуль перешел из-за нехватки электроэнергии, которая получается от солнечных батарей. Японские специалисты попробуют разбудить аппарат в середине февраля, когда на солнечные панели будет поступать достаточно света. Ученые допускают, что модуль может не проснуться, поскольку он не предназначен для работы в экстремально холодных условиях лунной ночи.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований заявило, что SLIM заработал в нормальном режиме.

Материалы по теме:
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»
23 августа 2023
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»
3 октября 2023

25 января агентство получило первое изображение с модуля после его посадки на Луну.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Жители начали покидать Херсон. В находящемся под контролем Киева городе сложились нестерпимые условия из-за ВСУ

      Россиянка рассказала о пробке во дворе дома из-за ленивых родителей

      Россиянка описала отдых за 560 тысяч рублей в Сочи фразой «были разочарованы»

      Россиянам рассказали о причинах отказа в рефинансировании

      Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

      На Западе высмеяли предположения о причастности России к протестам фермеров

      В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

      Папарацци сняли 47-летнюю звезду «Форсажа» в откровенном наряде на отдыхе

      Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

      Уральский Халк вспомнил о своих студенческих годах на Уралмаше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше