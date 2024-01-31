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17:24, 31 января 2024Наука и техника

Японский SLIM заработал в нормальном режиме

Японский лунный модуль SLIM заработал в нормальном режиме

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) заработал в нормальном режиме. Об этом со ссылкой на Японскую организацию космических исследований сообщает ТАСС.

«Пока что выработка электроэнергии от солнечных элементов в норме, и SLIM без проблем работает от энергии, получаемой с помощью солнечных батарей», — заявили в организации.

Там добавили, что в ходе последнего 12-часового рабочего сеанса модуль провел анализ реголита в районе посадки.

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Восстановить связь со SLIM японской стороне удалось 29 января.

25 января Японское агентство аэрокосмических исследований получило первое изображение с модуля после его посадки на Луну.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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      Иван Потапов
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