В Японии начали подготовку к посадке SLIM на Луну

В Японии начали подготовку к посадке 20 января модуля SLIM на Луну

В Японии начали подготовку к мягкой посадке спускаемого модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на поверхность Луны. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Отмечается, что 19 января будут проведены маневры, в результате которых космический аппарат снизится до 15 километров над поверхностью естественного спутника Земли.

Ракета H-IIA с модулем SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.