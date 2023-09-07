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17:07, 7 сентября 2023Наука и техника

Японский лунный модуль SLIM успешно отделился от ракеты H-IIA

Японский лунный модуль SLIM успешно отделился от носителя H-IIA

Фото: Kyodo / Reuters

Японский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), который в январе-феврале должен совершить мягкую посадку на Луну, успешно отделился от ракеты H-IIA. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Пуск носителя с модулем состоялся сегодня, в четверг, 7 сентября, с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в 02:42 по московскому времени. Отделение SLIM от H-IIA произошло через 47 минут и 33 секунды после старта ракеты.

Кроме лунного модуля, носитель успешно вывел в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM).

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Ранее пуск H-IIA со SLIM неоднократно переносился из-за неподходящих погодных условий.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

Если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.

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    Иван Потапов
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