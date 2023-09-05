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17:14, 5 сентября 2023Наука и техника

Япония перенесла запуск спускаемого модуля SLIM на Луну

Запуск японского спускаемого модуля SLIM на Луну перенесен на 7 сентября

Фото: Kyodo / Reuters

Запуск японской средней ракеты H-IIA со спускаемым модулем Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну перенесен на 7 сентября. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Старт носителя намечен не ранее 02:42 по московскому времени. При необходимости он может состояться в другое время до 15 сентября включительно. Перенос пуска обусловлен сильным ветром, прогнозируемым в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

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Ранее пуск H-IIA со SLIM неоднократно переносился.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

В случае если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.

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    Иван Потапов
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