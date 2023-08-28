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16:07, 28 августа 2023Наука и техника

Япония снова перенесла запуск модуля SLIM на Луну

JAXA: запуск японского спускаемого модуля SLIM на Луну перенесли из-за ветра

Фото: JAXA

Запуск средней ракеты-носителя H2A с первым японским спускаемым модулем для исследования Луны Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) снова перенесли. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что запуск перенесли из-за сильного порывистого ветра в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Ракету планировали запустить в 09:26 по местному времени (03:26 мск). О переносе объявили за 20 минут до старта ракеты.

Модуль SLIM, который весит 200 килограммов, достигает 2,4 метра в высоту. Он предназначен для изучения рельефа лунной поверхности и определения элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли. Если миссия окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удастся совершить мягкую посадку на поверхность Луны.

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В пятницу, 25 августа, стало известно, что запуск ракеты с модулем SLIM перенесли на 28 августа из-за плохих погодных условий. Запуск могут осуществить в период до 15 сентября.

В июле JAXA сообщало о планах запустить SLIM 26 августа. Полученные SLIM данные хотят использовать в американской лунной программе Artemis, участником которой является Япония.

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    Даниил Иринин
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