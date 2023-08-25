Япония повторно перенесла запуск спускаемого модуля SLIM на Луну

Запуск японского спускаемого модуля SLIM на Луну перенесен с 27 на 28 августа

Запуск японской средней ракеты H-IIA со спускаемым модулем Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну перенесен с 27 на 28 августа. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Перенос обусловлен плохими погодными условиями, прогнозируемыми 27 августа в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. В случае, если пуск не состоится 28 августа, он должен произойти с 29 августа по 15 сентября.

Перенос пуска H-IIA со SLIM стал повторным, поскольку ранее из-за неподходящих погодных условий старт носителя был отложен с 26 на 27 августа.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Его основное назначение — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

В случае если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.