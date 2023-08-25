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12:03, 25 августа 2023Наука и техника

Япония перенесла запуск спускаемого модуля SLIM на Луну

MHI: запуск японского спускаемого модуля SLIM на Луну перенесен на 27 августа

Изображение: JAXA

Запуск средней ракеты H-IIA со спускаемым модулем Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луну перенесен с 26 на 27 августа. Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Перенос обусловлен плохими погодными условиями, прогнозируемыми 26 августа в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. В случае, если пуск не состоится 27 августа, он должен произойти в промежуток времени с 28 августа по 15 сентября.

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23 августа индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное предназначение изделия — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.

В случае, если миссия SLIM окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США, Китай и Индия.

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    Иван Потапов
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