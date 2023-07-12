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11:10, 12 июля 2023Наука и техника

Япония запустит лунный модуль SLIM

Япония в августе запустит лунный модуль SLIM на ракете H2A

Фото: Kyodo / Reuters

Японское агентство аэрокосмических исследований планирует 26 августа на ракете H2A запустить лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Об этом сообщает организация.

В задачи миссии входит отработка технологии мягкой посадки на поверхность небесного тела в условиях слабой гравитации. Кроме того, при помощи установленного на модуле оборудования планируется изучить содержание металлов в лунном грунте.

Полученные SLIM данные планируется использовать в американской лунной программе Artemis, участником которой является Токио.

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В июне председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх заявил, что запуск автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» к Луне запланировали на 12-19 июля.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на сайт туроператора RocketTrip сообщил, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный состоится 11 августа.

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    Иван Потапов
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