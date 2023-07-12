Япония запустит лунный модуль SLIM

Япония в августе запустит лунный модуль SLIM на ракете H2A

Японское агентство аэрокосмических исследований планирует 26 августа на ракете H2A запустить лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Об этом сообщает организация.

В задачи миссии входит отработка технологии мягкой посадки на поверхность небесного тела в условиях слабой гравитации. Кроме того, при помощи установленного на модуле оборудования планируется изучить содержание металлов в лунном грунте.

Полученные SLIM данные планируется использовать в американской лунной программе Artemis, участником которой является Токио.

В июне председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх заявил, что запуск автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» к Луне запланировали на 12-19 июля.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на сайт туроператора RocketTrip сообщил, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный состоится 11 августа.