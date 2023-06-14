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04:30, 14 июня 2023Наука и техника

Индия запустит лунную станцию «Чандраян-3» в июле

ISRO: Индия запланировала на 12-19 июля запуск лунной станции «Чандраян-3»

Фото: Amit Dave / Reuters

Запуск индийской автоматической межпланетной станции «Чандраян-3» к Луне запланировали на 12-19 июля. Об этом сообщил председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, передает ТАСС.

«Ведутся последние приготовления. Они будут завершены к концу месяца. В этом запуске будет использоваться ракета LVM3, сейчас продолжается ее сборка, все ее детали доставлены на космодром на острове Шрихарикота. Запуск будет осуществлен в промежуток между 12 и 19 июля», — сказал он.

Сомнатх добавил, что инженеры внесли ряд изменений, чтобы избежать неполадок с программным обеспечением и оборудованием. Также было принято решение установить более энергоемкие солнечные панели и увеличить запас топлива в двигателях.

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В миссию к Южному полюсу Луны войдет посадочный модуль и луноход. В рамках миссии планируют совершить мягкую посадку на Луну.

В мае стало известно, что «Чандраян-3» доставили в Космический центр имени Сатиша Дхавана для окончательной подготовки к лунной миссии. В центре также ведут работы по сборке и подготовке к запуску самой тяжелой индийской ракеты-носителя LVM3 (Launch Vehicle Mark-3).

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    Даниил Иринин
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