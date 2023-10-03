Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

«Роскосмос»: «Луна-25» разбилась из-за сбоя бортового комплекса управления

Наиболее вероятной причиной аварии автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» стала ошибка в работе бортового блока управления, который не смог определить приоритетность выполнения команд. К таким выводам пришла комиссия госкорпорации «Роскосмос», занимающаяся изучением причин случившегося.

Согласно выводам специалистов, к столкновению АМС с поверхностью Луны привела программная ошибка, связанная с невключением акселерометров блока измерения угловых скоростей БИУС-Л из-за «возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором».

В госкорпорации уверяют, что «распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер», из-за чего в бортовой комплекс управления «приходили нулевые сигналы» с акселерометров прибора БИУС-Л.

Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке «Роскосмос» госкорпорация

В «Роскосмосе» пообещали сформировать «рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий».

АМС столкнулась с Луной 19 августа

Днем 19 августа «Луна-25» должна была снизить со 100 до 18 километров периселений — ближайшую к поверхности естественного спутника Земли точку своей орбиты, после чего в понедельник, 21 августа, с этой высоты совершить мягкую посадку на Луну.

Продолжительность включения двигательной установки оказалась в полтора раза выше необходимой

Это привело к выходу АМС на незамкнутую траекторию вращения вокруг Луны и столкновению на скорости 1,7 километра в секунду с поверхностью естественного спутника Земли.

«Луна-25» была первой российской лунной АМС

Одной из ее главных задач была отработка технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Масса станции «Луна-25» составляла 1605 килограммов, из которых 1000 килограммов приходится на топливо и 20 килограммов — на научное оборудование

Один из основных научных инструментов «Луны-25» — рука-манипулятор, при помощи которой планировалось осуществить доставку образцов лунного грунта в прибор измерения химического, элементного и изотопного состава реголита.

Индийской АМС удалось совершить посадку на Луну

Вслед за российской АМС на поверхность Луны попытался совершить мягкую посадку индийский аппарат. 23 августа Chandrayaan-3 совершила успешную посадку в точке с координатами 69,37 градуса южной широты и 32,35 градуса восточной долготы недалеко от кратера Манцини в Южном полушарии естественного спутника Земли.

С успешным спуском Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны

Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.