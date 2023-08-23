Индийская станция успешно села на Луну. Это произошло через четыре дня после крушения российской «Луны-25»

Модуль лунной станции Индии Chandrayaan-3 успешно сел на Луну 23 августа

В среду, 23 августа, индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. Прямая трансляция спуска велась Индийской организацией космических исследований. Ее можно посмотреть на YouTube.

Спуск АМС с окололунной орбиты высотой 30 километров занял 19 минут. Мягкая посадка состоялась примерно в 15:32 по московскому времени в точке с координатами 69,37 градуса южной широты и 32,35 градуса восточной долготы недалеко от кратера Манцини в Южном полушарии естественного спутника Земли.

Путешествие от Земли до Луны у Chandrayaan-3 заняло около 40 суток

Миссия Chandrayaan-3 запущена 14 июля на ракете Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mk III с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. На окололунную орбиту АМС прибыла 5 августа.

Фото: Amit Dave / Reuters

Как прошла посадка Chandrayaan-3 на Луну?

С успешным спуском Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.

Когда мы видим такие исторические моменты, мы очень гордимся. Это рассвет новой Индии Нарендра Моди премьер-министр Индии

Кроме того, индийская АМС совершила прилунение на самой высокой широте среди всех станций, когда-либо пытавшихся совершить мягкую посадку на Луну.

Оборудование Chandrayaan-3

Цель индийской миссии — размещение посадочного модуля с ровером на поверхности Луны. Ожидается, что на естественном спутнике Земли они проработают около двух недель.

Фото: Anshuman Poyrekar /Hindustan Times / Getty Images

В качестве полезной нагрузки шестиколесный ровер массой 26 килограммов получил два спектроскопа, которые позволят провести химический, минералогический и элементный анализы лунной поверхности.

Посадочный модуль переносит четыре научных прибора. Первый из них изучит магнитное поле Луны, второй — теплофизические свойства реголита, третий — сейсмическую активность естественного спутника Земли. Четвертый прибор позволит уточнить расстояние от Луны до планеты.

Предыдущие индийские миссии на Луну

Первая индийская миссия к Луне — Chandrayaan-1 — была орбитальной. Одноименная АМС, стартовавшая в ноябре 2008 года, проработала около года. В ходе второй миссии — Chandrayaan-2 — к естественному спутнику Земли в июле 2019-го отправилась АМС с орбитальным и спускаемым аппаратом.

Первая попытка Индии совершить мягкую посадку на Луну, предпринятая в сентябре того же года, оказалась неудачной

Орбитальный аппарат Chandrayaan-2 продолжает работать до сих пор. С его помощью Индия осуществляет связь с посадочным модулем Chandrayaan-3.

Что случилось с российской лунной миссией?

Российская АМС «Луна-25», запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться на два дня раньше Chandrayaan-3.

Фото: ISRO / Reuters

Однако, по данным госкорпорации «Роскосмос», 19 августа она столкнулась с поверхностью Луны.

В 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд Юрий Борисов гендиректор госкорпорации «Роскосмос»

В «Роскосмосе» пообещали, что выяснением обстоятельств и причин случившегося займется специально формируемая межведомственная комиссия.