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13:26, 29 января 2024Наука и техника

Японский лунный модуль SLIM возобновил работу

JAXA установило связь с первым японским лунным модулем SLIM

Фото: JAXA / Globallookpress.com

Японские специалисты установили связь с модулем Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Первый японский лунный модуль возобновил работу впервые с момента посадки 19 января. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает ТАСС.

«Вчера вечером нам удалось установить связь со SLIM, и мы возобновили работу», — говорится в сообщении на странице проекта SLIM. Там отметили, что после установления связи была проведена съемка с помощью специальной спектроскопической камеры аппарата. Также агентство опубликовало полученные изображения поверхности Луны.

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Через несколько часов после мягкой посадки 19 января SLIM выключили — аппарат испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. В JAXA сообщали, что работа модуля может быть возобновлена после изменения угла падения лучей Солнца на Луну.

25 января JAXA получило первое изображение с модуля SLIM после его посадки на Луну. Изображение сделали при помощи робота LEV-1. На снимке заметен модуль SLIM с направленным вверх двигателем, что указывает на неправильную посадку аппарата.

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      Даниил Иринин
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