Япония получила первое изображение с лунного модуля SLIM

Япония получила первое изображение с модуля SLIM после его посадки на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований получило первое изображение с модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) после его посадки на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

Изображение сделано при помощи робота LEV-1. «Нами было подтверждено, что функция связи между роботами LEV-1 и LEV-2 работает нормально», — добавила японская сторона.

Как уточняет ТАСС, на снимке заметен модуль SLIM с направленным вверх двигателем, что указывает на неправильную посадку аппарата, из-за чего его солнечные элементы не могут работать.

19 января SLIM совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда же в Японском агентстве аэрокосмических исследований допустили, что модуль мог совершить посадку на бок, в результате чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

Ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября прошлого года.