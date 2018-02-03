Опубликованы кадры с места падения сбитого в Сирии Су-25

Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, опубликовал кадры с места падения Су-25, сбитого в Сирии.

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По данным канала, это российский штурмовик, его сбила группировка «Джейш ан-Наср». Ранее Directorate 4 сообщил, что пилот катапультировался.

По данным «Ленты.ру», пилот погиб (видео, имеющееся в распоряжении редакции, не публикуется из этических соображений). Источник Reuters утверждает, что он пострадал при приземлении, другой собеседник агентства говорит, что пилота убили. В Минобороны о сбитом Су-25 и погибших военных не сообщали.

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