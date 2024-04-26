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19:09, 26 апреля 2024Россия

Боец СВО из Москвы рассказал о поступивших его жене и ребенку угрозах

Участник СВО из Москвы заявил об угрозах его семье со стороны соседа
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Участник специальной военной операции (СВО) из Москвы рассказал об угрозах в адрес своей семьи. Записанное военнослужащим видеообращение опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

Жену и 11-летнего ребенка военнослужащего, по его словам, преследует сосед. Причиной этого якобы стал произошедший несколько лет назад конфликт, после которого мужчина затаил обиду. После ухода москвича на СВО сосед поднялся на лестничную клетку с ножом и стучал в дверь квартиры. Затем он начал оставлять записки с угрозами.

«Пока я защищаю Родину, (...) моя семья находится без защиты», — подчеркнул участник спецоперации и попросил Следственный комитет дать юридическую оценку действиям соседа.

Помимо этого, военный попросил помощи у самой «Русской общины» — движения, которое позиционирует себя как организацию для «единения русских людей для всех видов помощи друг другу». 25 апреля несколько десятков активистов «Русской общины» окружили одну из школ города Батайска Ростовской области для разговора с «нелюдями». Так участники движения назвали учащегося в школе подростка, который в ходе перепалки с учительницей заявил, что «ставил русских на колени». Руководство школы заверило, что сейчас конфликт улажен.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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