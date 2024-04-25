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15:18, 25 апреля 2024Россия

В России школу с детьми блокировали ищущие «нелюдей» члены «Русской общины»

В Батайске члены «Русской общины» блокировали школу с детьми

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Батайске Ростовской области члены организации «Русская община» блокировали школу №4, внутри которой находились дети. Об этом сообщила Baza в Telegram.

Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, утром 25 апреля школу окружили взрослые мужчины. Они отказались выпустить учеников первой смены, а детей из второй смены не запустили внутрь.

По информации канала, причиной произошедшего стал конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка, которые поругались еще четыре месяца назад. Педагог и подросток спорили при всем классе, оскорбляли друг друга, а под конец обсуждали, кто кого поставит на колени. После этого преподавательница потребовала от школьника публичного извинения, однако тот отказывался. В результате на сторону учительницы встали члены «Русской общины». Через чаты они призвали единомышленников прийти к школе, чтобы поговорить с «нелюдями».

Как утверждает директор учебного заведения, на данный момент конфликт разрешен. Сотрудники администрации и члены «Русской общины» продолжили разговор в кабинете школьного руководства при участии полицейских. Сама школа вновь работает в прежнем режиме.

Согласно информации на сайте «Русской общины», организация ставит перед собой цели единения «единения русских людей для всех видов помощи друг другу», а также «развитие русского самоуправления и предпринимательства». Коммуникация между ее участниками происходит посредством чатов, которые созданы отдельно под каждый регион, где проживают члены объединения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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