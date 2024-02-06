Драку российских родителей на собрании по поводу драки детей сняли на видео

В Красноярском селе Усть-Пит родители подрались на собрании из-за драки детей

Драку родителей в красноярском селе Усть-Пит на школьном собрании по поводу конфликта детей сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

На выложенных изданием кадрах с установленной в классе камеры видеонаблюдения видно, как мать одного из учеников сперва сидит за партой, а после бросается на другого родителя со стулом в руках, но мужчине удается отразить удар. После этого россиянка хватает со стола оппонента телефон и замахивается им на мужчину, при этом женщина адресует россиянину нечленораздельный поток ругани.

По данным издания, мужчина — отец ребенка, с которым у сына женщины случилась потасовка. Мальчик пожаловался матери на насилие, однако учителя и свидетели конфликта сообщили, что до серьезной драки дело не доходило, обидчик лишь наклонил пострадавшего. Именно в качестве ответа на эти заявления учителей женщина напала на отца обидевшего ее сына школьника.

Проводится ли по факту случившегося проверка, не уточняется.

Аналогичный случай произошел ранее — учительница математики начала драку с матерью одной из учениц в школе имени Крупской в подмосковном Деденево после того, как вызвала ее, чтобы обсудить поведение девочки.