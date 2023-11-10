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13:59, 10 ноября 2023Россия

Раскрыты детали драки учителя с родительницей в одной из российских школ

Ученица описала накинувшегося на родительницу педагога фразой «она нормальная»

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Учительница математики начала драку с матерью одной из учениц в школе имени Крупской в подмосковном Деденево после того, как вызвала ее, чтобы обсудить поведение девочки. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из обучающихся.

Ранее стало известно, что потасовка произошла на глазах у класса. На попавшем в сеть видеоролике женщины сначала говорят на повышенных тонах. Учительница просит родительницу покинуть кабинет, та отказывается и заявляет, что подождет директора. После этого математичка выталкивает мать ученицы за дверь, та активно этому сопротивляется и матерится. За последнюю вступается старшая дочь.

Ученик 6 «Г» класса, где произошел переросший в драку конфликт, рассказал, что одна из его одноклассниц разозлила преподавателя, после чего та вызвала в школу родителей девочки. «Мать, когда приехала, начала возмущаться и повышать тон, и учительница начала ее бить», — поделился собеседник «Ленты.ру».

По словам ученицы из параллельного класса, педагог ведет не только математику, но и английский язык. «Учительница нормальная, но была такая ситуация: она попросила завести специальную тетрадь по математике и некоторые, включая меня, не успели, и она начала говорить, что у нас в семье проблемы с финансами», — отозвалась школьница.

Она также сообщила, что после вчерашней драки, педагог не явилась в школу. «Ее еще в прошлом году хотели уволить, так как она не появлялась в школе и ничего не говорила руководству, скорее всего, болела», — добавила ученица.

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Местная жительница по имени Дарья сообщила, что неделю назад, 3 ноября, в школе произошел другой инцидент с применением физического насилия. Тогда замдиректора во время урока схватил преподавательницу русского языка и литературы за шею на глазах у всего класса. После произошедшего родители написали заявление в Министерство образования с просьбой отстранить педагога от образовательного процесса.

«Родители собрали около 200 подписей. Замдиректора до сих пор не уволен. Дети были ужасно напуганы. Позиция управления образования прикрывать такие кадры», — высказалась она.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что педагог родом из Луганской области, а ученица из Донецкой, и между ними давно были натянутые отношения. Педагог придиралась к ученице из-за предмета, высказывала претензии к внешнему виду девочки, сравнивая ее с «быдлом». Также во время ссор учительница якобы предлагала подростку, чтобы ее отец отправился в зону проведения спецоперации.

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      Екатерина Смирная
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